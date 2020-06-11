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    Elia: Başakşehir'den ayrılıyorum

    Başakşehir'in 33 yaşındaki oyuncusu Eljero Elia, sezon bitince kulüpten ayrılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 09:43
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    Elia: Başakşehir'den ayrılıyorum

    Bureau Sport'a konuşan Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. 1 ay sonra serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.

    ''ALTYAPIDA ÇALIŞMAK İSTERİM''

    Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isterim." diyerek sözlerini sürdürdü.

    Kariyerinin en mutlu anlarından bazılarının Twente'de geçirdiği yıllar olduğunu söyleyen Elia, "Kimse bizden bir şey beklemezken çok büyük işler başarmıştık. Twente'de açık bir hücum futbolu oynuyorduk. İyi bir takımdık ve güzel oynuyorduk." diyerek sözlerini noktaladı.

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