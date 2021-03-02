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- Elinde çatlak oluşan Boupendza Sivasspor maçında yok
Elinde çatlak oluşan Boupendza Sivasspor maçında yok
Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hatayspor'da Aaron Boupendza elinde oluşan çatlak nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 13:49
Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
SAĞ EL BİLEĞİNDE ÇATLAK OLUŞTU
Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza maçta takımdaki yerlerini alamayacak.