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    Elinde çatlak oluşan Boupendza Sivasspor maçında yok

    Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hatayspor'da Aaron Boupendza elinde oluşan çatlak nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 13:49
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    Elinde çatlak oluşan Boupendza Sivasspor maçında yok

    Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Elinde çatlak oluşan Boupendza Sivasspor maçında yok #1

    SAĞ EL BİLEĞİNDE ÇATLAK OLUŞTU

    Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

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