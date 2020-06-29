Emin Bayram: Van Dijk'ı izliyorum

Başakşehir maçında sakatlanan Lemina'nın yerine oyuna giren ve iyi bir performans sergileyen Emin Bayram, kendisini geliştirmek için Avrupa'daki önemli stoperleri takip ettiğini söyledi.

Galatasaray'ın 2003 doğumlu genç stoperi Emin Bayram, 1-1 sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emin'in sözleri şu şekilde:

"HOCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır altyapıdayım, her genç gibi benim de hayalimdi oynamak. Hocamız bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum."

"VAN DIJK'I İZLİYORUM"

"Avrupa'da büyük oyuncuları sürekli izliyorum. Özellikle van Dijk ve Ramos, Avrupa'nın en iyileri, onları takip etmeye çalışıyorum. Türkiye'den de yakın dönemde ayrılan Ozan Abim (Kabak) gibi ben de kendimi benimsetmeye çalışıyorum."