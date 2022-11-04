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    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik

    Galatasaray Kadın Futbol Takımı için gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde sarı kırmızılı takımın yönetim kurulu üyesi Emir Aral, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
    • 04.11.2022 - 14:46
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    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik

    Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın forma sırt sponsorluğu iş birliği anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

    Törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan ve teknik ekip ile futbolcular katıldı.

    "Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz"

    Törende konuşan Emir Aral, kadın futbolunun hızlı gelişen bir branş olduğunu belirterek, "Galatasaray olarak kadın sporculara çok önem veriyoruz. Kadın futbol takımı geçen sene kuruldu. Yeni yönetimle birlikte kadro yapılanması yaptık. Yerli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. A Milli Takım'a 7 oyuncu gönderiyoruz. Lige de 3 maçta 3 galibiyetle iyi bir başlangıç yaptık.

    Bunlardan biri de Fenerbahçe galibiyeti. Bu sene ilk profesyonel derbide deplasmanda galip geldik. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Teknik ekip ve oyuncuları tebrik ediyorum. Sponsorlukların destekleri çok kıymetli. Taşın altında elini koyan Dinçer Azaphan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik #1

    "Galatasaray olarak her zaman seviyemizi, haddimizi biliriz"

    Dinçer Azaphan ise, Galatasaray'ın sponsorluğa ihtiyacı olduğu her zaman burada olduklarını vurgulayarak, "Geçen sene kadın futbol takımı kurulduğu ilk gün sponsor olduk. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bugün de sırt sponsorluğunda varız. Ezeli rakibimizi yenip, orada soyunma odasında bizi gururlandırdılar. Galatasaray olarak her zaman seviyemizi, haddimizi biliriz. İnşallah da bizim de çorbada tuzumuz olur. İnşallah hep birlikte kupayı kaldırırız diye ümit ediyorum" diye konuştu.

    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik #2

    "İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik"

    Bu arada geçen sezon Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Nef Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçı sonrasında sarı-lacivertli yöneticilerin soyunma odasındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Aral, "Geçen seneki dostluk maçıydı. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakip takımının yöneticisinin keyifsiz bir açıklaması olmuştu. Bu tarz polemiklere girmiyoruz. İlk profesyonel maçta deplasmanda galibiyetimizi aldık. Cevabımızı verdik" ifadelerini kullandı.

    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik #3

    "Şampiyon olmak için yola çıktık"

    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, kadın futbol takımının bu seneki hedefleriyle ilgili de şunları söyledi;

    "Şampiyon olmak için yola çıktık. Kadromuzu ona göre kurduk ve baştan aşağı yeniledik. Devre arasında 1-2 transfer daha yapabiliriz. Sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Maçlarımıza hepinizi bekliyoruz."

    Sponsorluk imza töreni, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

    Emir Aral: İlk profesyonel maçta yendik, cevabımızı verdik #4


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