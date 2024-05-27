Emirhan İlkhan, Başakşehir'den ayrıldı

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 61 puanla 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı sağlayan Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

Çağdaş Atan yönetimindeki İstanbul ekibi, Leo Dubois'nın ardından sezon başında kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Torino'dan renklerine bağladığı Emirhan İlkhan'a veda etti.

"Emirhan İlkhan'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan ve bu sezon Avrupa Kupalarına katılmamızda önemli katkılarda bulunan Emirhan İlkhan'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Emirhan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.