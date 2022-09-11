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    Emirhan İlkhan'dan hata açıklaması

    İtalya Ligi'nde Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Inter maçında yaptığı hata sebebiyle bir açıklama yayınladı.
    • 11.09.2022 - 19:10
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    Emirhan İlkhan'dan hata açıklaması

    İtalya Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeyi Inter, 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçta atılan golde Emirhan İlkhan'ın hatası dikkati çekti.

    Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro bedelle transfer olan Emirhan İlkhan kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Emirhan İlkhan dan hata açıklaması #1

    "Hatam için üzgünüm"

    Genç futbolcu "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Hataların bize yeni dersler verdiğine inanarak ve bilerek daha çok ve daha çok çalışmaya devam edeceğim. İçten mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere gerek İtalyan basını, gerek Torino Başkanı ve teknik heyeti Emirhan İlkhan'ın performansından memnun kalmıştı. Emirhan, Lecce maçında 64 dakika sahada kalırken, Inter karşılaşmasında ise 21 dakika süre aldı.

    Emirhan İlkhan dan hata açıklaması #2


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