Emre Belözoğlu: 35 dakika anneme küfür edildi

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendisine küfür eden Beşiktaş taraftarlarına sert sözler söyledi.

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Yine biz iyi oynadık, ne yazık ki Beşiktaş'ın merkezindeki üçlüye çalıştık ama çalıştığımız yerden yedik. Oyuncuların da bizi dinlemesi gerekiyor. Mücadele ettiler, bir şey diyemem. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim.

Beşiktaş taraftarıyla arasında geçenler arasında konuşan Belözoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika anneme küfür edildi, Beşiktaş'ın büyük çoğunluğu hassastır. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı! İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Böyle taraftarlık olmaz!"