Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gördü Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile karşılaştığı mücadelede Emre Belözoğlu, hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart gördü.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Keyifli mücadeledenin son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu maçta Başakşehir'e teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.

Devre arasında kırmızı kartla cezalandırıldı

Belözoğlu, hakeme itirazları sebebiyle Karagümrük-Başakşehir maçının devre arasında Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kart gördü.

Genç çalıştırıcı maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.