Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de sabırsızlık var

Emre Belözoğlu, Maccabi Netanya maçının ardından, "Fenerbahçe'nin başında değerli bir teknik direktör var. Enerjisi de Fenerbahçe'ye uyuyor ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de sabırsızlık hala var" dedi.

Temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ilk maçta, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, İsrail deplasmanında kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maccabi Netanya ile oynanan maçın ardından TRT Spor'a konuştu.

“Turu geçtik mutluyuz”

Belözoğlu açıklamalarında, “Netanya, sert, diri ve genç bir takım. Turu geçtik, mutluyuz. Başakşehir'in her zaman hedefinde Avrupa'da oynamak var. Benim de ilk Avrupa maçlarım ve ilk galibiyetim. Bunlar mutluluk verici şeyler. Ama ben daha yolun başındayım, daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor oyuna. Herkes elinden geleni yaptı ama oyundan çok memnun değilim. 40 derece bir hava ve inanılmaz bir nem var. İnanılmaz bir hava vardı..

Dışarıdan tur kolay gibi algı oluşturuldu ama çok zordu. Gerçekçi olmak lazım, ligin başlamadığı bir durumda, bu tarz takımlarla oynamak kolay değil. Hazırlık maçlarını da kendi seviyemizin altında takımlarla oynadık. Takım henüz tam hazır değil.





“Hedefimiz gruplara kalmak”

Bugün 40 derecede oynadık, haftaya 3 dereceye gideceğiz. Her maç zor. Saha şartları orada sentetik. Zemin farklı olacak. Bizim hedefimiz gruplara kalmak. Bunu başaracak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Takım fizik olarak hazır değil. Biz çok daha iyi takımız.

Önümüzdeki haftaya kadar yetişir mi, bilmiyorum ama takviyelerimiz olabilir. Çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. Daha geniş, kaliteli koruyacak oyunculara ihtiyacımız var. Ön bölgeye oyuncu istiyorum. Sadece santrfor olarak değil, farklı bölgelerde de oynayabilecek bir isim. Yönetimle de görüştük. Biraz daha bitirici ve net bir oyuncuya ihtiyacımız var.

Kulübede bulunmak için lisanslarım var. İnsanların bu konuda oluşturmak istedikleri algı var. Herkes tatil yaparken, ben kurslara katıldım. Lisanslarımı aldım. Herkesin bir fikri var. Pro Lisans konusu önemli ve değerli bir konu. Şart olan bir durum. Almak istiyorum. Önümüzdeki ay kurs açılacak. O kursun içinde olacağımızı düşünüyorum. Hak kazandık, davet gelirse katılacağız o kursa. Futbolu erken bıraksaydım, çoktan almış olurdum.





“Fenerbahçe’de sabırsızlık var”

Fenerbahçe bizim kulübümüz, başında değerli bir teknik direktör var. Enerjisi de Fenerbahçe'ye uyuyor ama Fenerbahçe'de sabırsızlık hala var gibi geliyor. Dışarıdan böyle gözüküyor.

Mesut Özil, 4-5 aydır takımla çalışmıyor. Önünde bir 20-25 gün daha olacak hazır olmak için. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, o da elinden geleni yapıyor. Futbol oynamak istiyor. Biz memnunuz Mesut'tan. Sonunu iyi yapması gerekiyor kariyerinin. Mesut, bu ülkenin evladı. Kendi tercihlerinden dolayı sıkıntı yaşadı. Biz ona kapımızı açarken, hiç şüphe etmedik. Onun bize çok katkı vereceğine inanıyorum.

Ligde geçen seneki senaryonun olacağını sanmıyorum. Daha zorlu bir lig olacak. Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da dahil olacağı... Hak edenin şampiyon olacağı bir lig olsun. Biz sonuna kadar zorlayacağız.

Okan Ağabey, benim için dünyadaki en değerli 2-3 insandan birisi. paylaştığım çok şey olan biri. Hak ettiği bir yerde, başarılı olmasını isterim. Onun da iyi olmasını yürekten istiyorum.” ifadelerini kullandı.