Emre Belözoğlu, futbolu bırakmak istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sezon sonunda yeşil sahalara veda etmeyi planladığını söyledi.

Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi gözüküyor. 8-9 yaşında futbol için ne hissettiysem şimdi de aynısını hissediyorum. Futbolcu arkadaşlar bu mesleğin kıymetini bilsinler." dedi.

"BENİM İÇİN ZOR BİR KARAR OLACAK"

Bir futbolcu için en mutluluk verici anın yeşil sahada yer almak olduğunu vurgulayan Emre, "Benim için zor karar olacak. En yaşlı futbolcu unvanı rekoru bana nasip olsa da hayatın gerçekleri var. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynasam. En azından kariyerimde üzüntümle sevincimle bir şeyler yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.