Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında ilki yaşadı

Galatasaray'a karşı 7-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımda kalesinde 7 gol gördü.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Emre Belözoğlu ilki yaşadı

Maçtan önce kimsenin beklemediği bir skorla karşılaşmadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na bir ilki yaşattı.

Bu sezon çok az gol yemesiyle dikkat çeken Başakşehir, Galatasaray'dan bir maçta 7 gol yedi. Emre Belözoğlu, bu skorla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 7 gol yedi.

Başakşehir 12 maçta 8 gol yemişti

Karşılaşma öncesi ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, kalesinde gördüğü 7 gol ile yediği toplam gol sayısını 15'e çıkardı.