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    Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında ilki yaşadı

    Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında ilki yaşadı

    Galatasaray'a karşı 7-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımda kalesinde 7 gol gördü.
    • 12.11.2022 - 22:12
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    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Emre Belözoğlu ilki yaşadı

    Maçtan önce kimsenin beklemediği bir skorla karşılaşmadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na bir ilki yaşattı.

    Bu sezon çok az gol yemesiyle dikkat çeken Başakşehir, Galatasaray'dan bir maçta 7 gol yedi. Emre Belözoğlu, bu skorla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 7 gol yedi.

    Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında ilki yaşadı #1

    Başakşehir 12 maçta 8 gol yemişti

    Karşılaşma öncesi ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, kalesinde gördüğü 7 gol ile yediği toplam gol sayısını 15'e çıkardı.

    Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında ilki yaşadı #2


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