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    Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında aldıkları 7-0'lık mağlubiyetinin ardından konuştu. Belözoğlu,"Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler." dedi.
    • 12.11.2022 - 22:28
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    Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

    "Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler"

    Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

    Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler #1

    "Sorumlusu benim"

    Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar." diye tamamladı.

    Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler #2


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