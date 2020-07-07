Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları ve takımının tek golünü kaydettiği maçın ardından, ''Zaten benim kaderim olmuş ya kahraman ilan ediliyoruz ya hain'' dedi.

Süper Lig'in 31. hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

Sarı-laciverlilerin 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, maçın ikinci yarısında oyuna giren Emre Belözoğlu, attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı.

''YA KAHRAMAN İLAN EDİLİYORUM, YA HAİN''

Karşılaşmanın sonunda mücadeleyi değerlendiren Belözoğlu, ''Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz. Bu süreçlere de alıştık. Bir hafta önce bir pozisyon üzerine iki hafta konuşuluyor, ben de gündeme gelmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum, bu ülkede futbol oynayan birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolcu. Belki de oyuna girdikten gol atmayı Allah'a bana bu yüzden nasip ediyor" dedi.

''F.BAHÇELİLER BİZE İNANSIN''

Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanmasını isteyen Belözoğlu, "İnşallah Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var, bunları liderimiz Ali Koç önderliğinde çözeceğiz. Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Eğer bırakma kararı alırsam benim için de kolay bir süreç olmayacak. Bizim adımıza çok kötü bir süreç... Hatalar yaptık, hatalar yapmaya da devam ediyoruz. Kalan üç maçımız var ve bu üç maçı kazanırsak başka bir senaryoyu da görebiliriz. Tüm sorunları çözerek inşallah önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarının mutlu olabileceği bir sistem kuracağız" şeklinde konuştu.

''ÇÖZMEMİZ GEREKEN ÇOK SORUN VAR''

Gol atması hakkında da konuşan Belözoğlu, "Gol atmak güzel, bunlar mutlu eden şeyler ama şu anda karışık duygular yaşıyorum. Olayın benim üzerimden gitmesini istemiyorum, tam tersine çözmemiz gereken çok daha önemli sorunlar var" dedi.