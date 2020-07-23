Emre Belözoğlu: Sinirlerime hakim olacağım

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu, bundan sonra sinirlerine hakim olacağını ifade etti.

Çaykur Rizespor maçıyla yeşil sahalara veda edecek olan Emre Belözoğlu, aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

Yeni görevine şimdiden başlayan tecrübeli isim, saha içinde yaşadığı birçok olayla futbol dünyasında adından söz ettirmişti.

EN SON TRABZONSPOR MAÇINDA ATILDI

Saha içinde ve dışında sinirlerine hakim olamayan Belözoğlu, son olaran yedek soyunduğu Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Alexander Sorloth ile tartışarak kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Oynadığı takımlar için her zaman bir problem olan bu davranışları da futbolseverler için oldukça eleştiriliyor...

"SİNİRLERİME HAKİM OLACAĞIM"

Hürriyet'e konuşan tecrübeli orta saha, "Sinirime hakim olmayı başaramadım, ama futbol sonrası inşallah başaracağım." dedi.

Emre Belözoğlu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta 2 gol 5 asist yaparken, 1370 dakika süre aldı.