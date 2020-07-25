Emre Belözoğlu son maçına çıkıyor

Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newscastle United, Atletico Madrid, ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda forma giyen Emre Belözoğlu, Rizespor maçıyla kariyerini noktalayacak.

Saha içerisinde hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu, bugün yeşil sahalara veda ediyor.

VEDA EDİYOR

Sezonun son karşılaşmasında Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe’de, futbolu bırakıp sportif direktörlüğe geçecek olan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son maçına çıkacak.

1996’dan bu yana Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen 39 yaşındaki Emre, futbolculuk kariyerinde toplam 808 maç oynadı.

KUPA KOLEKSİYONU

Milli futbolcu, formasını giydiği takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 17 kupa kaldırdı. Öte yandan, geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Tahir Karapınar da Rize karşısında son kez bu unvanla sahaya çıkacak.

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