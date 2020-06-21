Emre Belözoğlu, tribünde not tuttu

Fenerbahçe'de cezalı olması nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu, mücadeleyi tribünden izledi ve takım hakkında notlar tuttu.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında arkadaşlarına tribünden destek oldu.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapılan maçta yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arkadaşlarına destek verdi.

Bu arada gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun maçı izlediği sırada sık sık notlar aldığı da gözlerden kaçmadı.

Emre Belözoğlu zaman zaman da Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile sohbet etti.