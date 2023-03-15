Emre Belözoğlu ve Fatih Altaylı kavgası büyüyor! Dava açıldı Emre Belözoğlu, kendisine "Ey Fetullah'ın çocuğu" diyen Fatih Altaylı'ya dava açtığını açıkladı.

Spor camiasında yepyeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var." ifadelerine tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu'nun açıklaması şu şekildeydi:

"Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar."

"Fethullah'ın çocuğu! Ayıp, ayıp!"

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'deki yayınında Belözoğlu'nun "şeref" ile ilgili yorumuna, "'Benim anamın, karımın eline el değmemiştir’, bu mudur şeref, bu mudur haysiyet? Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fethullah'ın çocuğu! Ayıp, ayıp! " tepkisini gösterdi.

Kendi deyimiyle kadın üzerinden, "şeref-haysiyet" yorumu yapılmasına sinirlenen Altaylı, sözlerinin devamında, "Ama alıcısı da var biliyorum. O da alıcısını biliyor, alıcısına söylüyor." diye konuştu.

Emre Belözoğlu dava açtı

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay konuyla ilgili açıklama yaptı: