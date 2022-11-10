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    Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ilk kez rakip olacak

    Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez rakip olarak karşılaşacak.
    • 10.11.2022 - 11:41
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    Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ilk kez rakip olacak

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaşacak.

    Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ilk kez rakip olacak #1

    Çok yakın arkadaşlar

    Futbolculuk kariyerlerinde takım arkadaşlığı yapan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, Galatasaray altyapısında yetişmişti.

    2000-2001 sezonuna kadar sarı-kırmızılılarda forma giyen ve UEFA Avrupa Kupası dahil burada birçok başarılar kazanan Buruk ve Belözoğlu, 2001-2002 sezonunda da İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e transfer olmuştu.

    Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ilk kez rakip olacak #2

    Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ilk kez rakip olacak #3


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