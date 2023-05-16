Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'e övgü Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Emre Belözoğlu, 10 Mayıs'ta oynanan Milan-Inter derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi tribünden takip eden Belözoğlu, hala eski takımı Inter'i desteklediğini belirterek, "Kalbim hala Inter'de." dedi.

2003 yılında Inter forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maç hakkında Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"22 yaşındaydım ve kaybettiğimde hep ağladım. Maçın sonrasında yaşananları çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında gözyaşları içinde oturuyordum. Birkaç şans yaratmıştım ama deplasman golleri ile elendik. Bazen biraz şansa ihtiyaç duyarsınız. Milan güçlüydü ama rövanşta iyi oynamıştık."

"Eskiden herkes İtalya'ya gelmek isterdi"

"O takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi. Herkes İtalya'ya gelmek isterdi. Şimdi durum böyle değil ama hala birçok güçlü oyuncu var."

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi özeldir"

"Şampiyonlar Ligi'nde bir İstanbul derbisi hayal edebiliyor musunuz?" sorusu üzerine ise genç teknik adam şöyle devam etti:

"Burada tüm Avrupa'nın en motive edici rekabetleri var, en az on gün sadece derbiden bahsediyoruz, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden. Burada şehirdeki herkes futbola deli oluyor, diğerlerinden tamamen farklı bir derbi."

"Hakan fiziksel olarak da kanıtladı"

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hakkında ise Emre Belözoğlu, "Büyük futbolcular için bu durumlar o kadar karmaşık değil. Inter'e imza attığında bu derbi senaryolarını öngörmüştü ve aslında fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu kanıtladı." yorumunu yaptı.

"Arda en iyilerden biri olacak"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e de övgüler yağdıran teknik adam, "Onu Fenerbahçe'de oynadığımdan beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olacak." şeklinde konuştu.

"Avrupa'ya dönmek istiyoruz"