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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 17. sırada tamamlayarak küme düşen Başkent temsilcisi, Emre Belözoğlu kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

"Özür diliyorum"

Bu ayrılığın ardından Emre Belözoğlu, açıklamada bulundu.

Ayrılmanın doğru bir karar olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Emre Belözoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Sayın başkan ve yöneticilerimi ile yaptığımız toptantıda karşılıklı anlaşarak yolarımızı ayırma kararı aldık. Hepimiz için hayırlı olsun.



Ankaragücü'müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır. Bu büyük camiaya gönül veren herkes buna şahittir. Her zorluğu sonuna kadar paylaştık. Görev süremizce 4-5 maç dışında takımımız hiçbir takıma karşı futbol anlamında geride kalmadı. Skorlar oyun gücümüzü desteklemeye yetmedi, hak etmediğimiz bir son yaşadık ve kabul etmemiz gerekiyor başarısız olduk. İlk gün ve bugün de ne söylediysem camianın sorumluluğunun bilincinde davranmış birisi olarak sebepleri; sen, ben, o yerine konuşarak değil de bize düşeni söyleyerek ayrılmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.



Sayın başkana, yöneticilerimize ve bizi kendi evimizde gibi hissettiren tüm kulüp çalışanlarımıza ben ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ve tabii ki büyük taraftara da... Sizleri çok üzdük, elimizden geleni yapmaya çalışmak da yetmedi, özür diliyorum.



Desteğinizi hep yanımızda hissettim, ömür boyu unutmayacağım. Çok daha iyi günleri hak ettiğinize inanıyorum.



Hepiniz Allah'a emanet olun.