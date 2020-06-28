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    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı

    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı

    Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kırmızı kart görerek oyundan atılmasına neden olan pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 09:59
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    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, Ozan'ın son saniyede attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanırken, Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan bir pozisyon ise maçın önüne geçti.

    Gökhan'ın hava topu mücadelesinde Emre'ye dirsek attığını düşünen hakem Ali Şansalan, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Malatyasporlu futbolcuyu oyundan attı.

    Ancak pozisyonun tekrarı izlendiğinde Töre'nin kart gerektirecek herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

    Futbolseverler, Emre'nin yerde acı içinde kıvranmasına tepki gösterirken, 39 yaşındaki oyuncudan maç sonu bir açıklama geldi.

    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı #2

    "GÖKHAN BANA DİRSEK ATMADI"

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisini telefonla arayan Emre'nin neler söylediğini aktardı.

    Emre'nin sözleri şu şekilde: "Çok üzgünüm. Top, burnum ile alnım arasına geldi, o yüzden tuttum kafamı. Hakeme Gökhan bana dirsek atmadı, omzuyla vurdu dedim. Top suratıma geldiği için kafamı tuttum. Direkt kırmızı gösterdi sandım. Hakeme direkt kırmızıdan mı attın diye sordum, hayır ikinci sarı karttan atıldı dedi."

    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı #3

    Emre: Hakeme de söyledim, Gökhan bana dirsek atmadı #4

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