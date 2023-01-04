Emre Kocadağ: VAR, Galatasaray maçında yanlış, bizim maçta doğru uygulandı

Emre Kocadağ: VAR, Galatasaray maçında yanlış, bizim maçta doğru uygulandı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF'nin Galatasaray maçında yanlış, Beşiktaş maçında ise doğru uygulamayı paylaştığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK-Beşiktaş ve 16. haftada yer alan Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonların VAR kayıtlarını yayınlamıştı.

Yayınlanan bu VAR kayıtlarından sonra Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuştu. Kocadağ, TFF'nin Galatasaray maçında yanlış, Beşiktaş maçında ise doğru uygulamanın paylaşıldığını açıkladı.

Emre Kocadağ, devre arasında yapılacak transfer çalışmalarına dair de söylemde bulundu.

"Böyle bir davranış akıl dışıdır"

Emre Kocadağ, "Federasyon, Galatasaray maçındaki yanlış VAR uygulaması ile bizim maçtaki doğru uygulamayı paylaştı. İki VAR kaydının aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. Federasyonun farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır." dedi.

"Şenol Güneş'in kararına göre hareket edeceğiz"

Şenol Güneş'in isteklerine göre hareket edeceklerini söyleyen Kocadağ, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in kararına göre hareket edeceğiz. Hocamız kaç transfer derse o kadar yapacağız." ifadelerinde bulundu.

"Dele Alli'den umutluyum"

Takımdaki formsuz oyuncular hakkında olumlu görüşler belirten Emre Kocadağ, "Masuaku'nun sözleşmesinde 25 maç oynaması halinde bonservisini alma zorunluluğu var. Bu şekilde oynamaya devam ederse kadromuzda tutarız. Dele Alli'den de umutluyum. Atacağı bir iki gol Alli'nin performansını yükseltecektir." sözlerini sarf etti.

"Hakemlerin geçmişleri daha detaylı incelenmeli"

Hakemler hakkında konuşan Kocadağ, "Federasyon kendi içinde bir istihbarat birimi kurmalı. Hakemlerin geçmişleri daha detaylı incelenmeli. Hakemler bazı takımların maçlarına çıkmak istemiyor. Bazı şehirlerde maç yönetmek istemiyor. Federasyona bu konularla ilgili gerekçe sunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.