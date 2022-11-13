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    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Emre Mor'un sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
    • 13.11.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 13:08
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    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

    Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına girilmişken sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor.

    Emre Mor'un Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı #1

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

    TFF'den açıklama

    Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, "Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı #2


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