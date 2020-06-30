Emre Mor, G.Saray'a dönmek istiyor

Ara transfer döneminde Celta Vigo tarafından Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, Yunan ekibinin kendisiyle devam etmemesi üzerine Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti.

Futbol hayatının başında herkesin yeteneğinden söz ettiği Emre Mor, disiplinsiz davranışları nedeniyle gittiği takımlarda tutunamamıştı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girememiş ve bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo tarafından bu sezon için ise Olympiakos'a gönderilmişti.

ORADA DA TUTUNAMADI

Yunan ekibinde de bekleneni veremeyen ve şu anda kadro dışı olan Emre Mor'a, Olympiakos yetkilileri tarafından gelecek sezona kendisiyle devam edilmeyeceği de iletildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanyol ekibiyle temasa geçen Emre, ayrılmak istediğini belirtti.

''BONSERVİSİMDE YARDIMCI OLUN, G.SARAY'A GİDEYİM''

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Celta Vigo ile görüşen 22 yaşındaki futbolcunun, bonservis bedelinin düşürülmesini istediği öğrenildi.

Söz konusu haberlerde; İspanyol ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre'nin, Galatasaray'a gelmek istediğini belirttiği de ifade edilirken; sarı-kırmızılıların ise bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.