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    Emre Mor, ilk maçında taraftarlardan geçer not aldı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçında kısıtlı süre oynamasına rağmen beğeni topladı.
    • 04.07.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 13:42
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    Emre Mor, ilk maçında taraftarlardan geçer not aldı

    Fenerbahçe'nin 3 yıllığına Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor'un, çubuklu forma altında göstereceği performans merak konusuydu.

    Partizan maçının 2. yarısında oyuna dahil olan genç futbolcu, kalitesini ilk maçında belli etti.

    Oyuna girdikten sonra patlayıcı sürati, adam eksiltme özelliğini hemen gösteren Emre Mor'un çok istekli ve olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    Emre Mor, ilk maçında taraftarlardan geçer not aldı #1

    Taraftarlar beğendi

    1-0 kazanılan Partizan maçı sonrasında ise sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Emre Mor'a övgüler dizdi.

    Yapılan yorumlarda, "Emre Mor'un Fenerbahçe'deki ilk maçı olduğuna emin miyiz. Sanki 40 yıldır bu takımda oynuyor gibi", "Kumaşını hemen belli etti. Rakip savunmanın tüm dengesini bozdu", "Nerede oynadığının farkında. İşte bu önemli. Aşı tutacak gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Emre'nin gösterdiği performansın teknik direktör Jorge Jesus'u de memnun ettiği gelen haberler arasında.

    Emre Mor, ilk maçında taraftarlardan geçer not aldı #2


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