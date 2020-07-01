Emre Mor, İstanbul'a geldi

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Emre Mor'un, Fatih Terim ile görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Futbol hayatının başında herkesin yeteneğinden söz ettiği Emre Mor, disiplinsiz davranışları nedeniyle gittiği takımlarda tutunamamıştı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girememiş ve bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo tarafından bu sezon için ise Olympiakos'a gönderilmişti.

Yunan ekibinde de tutunamayan ve kadro dışı kalan Emre Mor'un, sarı-kırmızılı ekibe geri dönmek istediği biliniyordu.

TERİM'DEN BİR ŞANS DAHA İSTEYECEK

Geri dönüş için menajerine talimat verdiği ve İspanyol ekibinden de bonservisi konusunda indirim beklediği öğrenilen Emre Mor'un, Fatih Terim'le görüşmeye hazırlandığı da belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun, Terim'den bir şans daha isteyeceği öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'a dönüşünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Emre Mor, ''Dünyanın en güzel şehri'' notunu düştü.