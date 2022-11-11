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    Enis Bardhi: İkinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik

    Trabzonspor'un Makeden orta saha oyuncusu Enis Bardhi, 1-1 sona eren Ankaragücü maçının ardından konuştu.
    • 11.11.2022 - 23:06
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    Enis Bardhi: İkinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor'un 1-1 beraberlik ile ayrıldığı Ankaragücü deplasmanında takımının tek golünü atan Enis Bardhi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "İkinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik"

    Maçı domine ettiklerini söyleyen Makedon oyuncu, "Sert ve zor bir maç oldu bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik.

    Ancak futbol böyle. Rakibimiz penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

    Enis Bardhi: İkinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik #1


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