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Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer ettiği ve çok forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.