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    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

    Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer ettiği ve çok forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.
    • 05.08.2022 - 10:26
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    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

    Altınordu altyapısından yetişen ve top koşturabileceği bir takım arayışına giren genç oyuncu Enis Destan, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'da sadece 1 maça çıkabilmişti.

    Abdullah Avcı'nın bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu.

    Warta Poznan'a kiralık gitti

    Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

    İki kulübün de anlaştığı transfer kısa sürede resmi olarak açıklanacak. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.

    Enis Destan, Warta Poznan a kiralandı #1


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