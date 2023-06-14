Enner Valencia: 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia yaptığı açıklamada, "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia, yeni kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Valencia, şu ifadeleri kullandı: "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı. Bundan böyle aynı mücadeleyi Internacional için vereceğim." Sezonu gol kralı olarak tamamladı Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 48 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 33 gol ve 7 asistle oynadı.