Enner Valencia, Alex'i geride bırakarak Fenerbahçe tarihine geçti Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Alanyaspor karşısında bulduğu 2 golle birikte sarı-lacivertli takımın efsanesi Alex'in rekorunu geride bıraktı.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli takımın golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor'dan geldi. Alanyaspor'un tek golünü ise Koulouris kaydetti.

Enner Valencia, Alanyaspor deplasmanında attığı 2 penaltı golüyle birlikte bu sezon resmi maçlardaki toplam gol sayısını 29'a yükseltti. Ekvadorlu golcü böylece Fenerbahçe tarihine geçti.

Alex'i gol sayısında geçti

Valencia, Alex de Souza'nın 28 golle bir sezonda Fenerbahçe için en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu da geçmiş oldu.

29 golün 12'si penaltıdan

33 yaşındaki Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 golün yanısıra 4 de asist yaptı. Forvet oyuncusu bu sezon attığı gollerin 12 tanesini penaltıdan buldu.

Süper Lig'de ise 25 golü bulunan Valencia, en yakın rakipleri Fabio Borini ve Mbaye Diagne'nin 10 gol önünde zirvede yer alıyor.

"Bu gollerle galibiyet gelince de iyi oluyor"

Mücadelenin ardından konuşan Enner Valencia, şunları söyledi:

"Birkaç gün önce Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor ile konuştuk, bana şaka yaptılar "Artık gol atmayı bırak" dediler. Ben de 'Şu an olmaz' dedim. Bu gollerle galibiyet gelince de iyi oluyor."

"Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz"

Rakipleri Galatasaray'ı değerlendiren Ekvadorlu golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz."

"Umarım bu şekilde devam ederiz"

Valencia ayrıca şu açıklamayı yaptı: