Enner Valencia, Avrupa'nın da zirvesinde Enner Valencia, bu sezon maç başı gol ortalamasında Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 21 lig maçında 25 gol atan Ekvadorlu yıldız, Haaland'ın önünde ilk sırada.

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekoru kıran Enner Valencia, dünya yıldızlarını geride bıraktı.

Gol ortalaması Haaland'ı da geçti

Şu ana kadar Süper Lig'de 21 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, 25 defa ağları sarsarken, maç başına 1.19 gol ortalaması yakaladı.

Akşam'da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcu, bu ortalamasıyla da Manchester City'nin Norveçli süper starı Erling Haaland'ı geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Norveçli futbolcu, 26 Premier Lig mücadelesinde 28 gol atarken, 1.02'lik bir ortalama tutturdu.

3. sırada Osimhen var

Listenin üçüncü sırasında ise İtalya Serie A'da Napoli ile şampiyonluğa koşan Victor Osimhen var.

Yıldız isim şu ana kadar oynadığı 23 lig maçında 21 kez ağları sarstı ve 0.92'lik bir ortalama yakaladı. 4. basamakta ise Mbappe var.