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    Enner Valencia: Çalışmalarımızın meyvesini aldık

    Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'nın stadına konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 00:43
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    Enner Valencia: Çalışmalarımızın meyvesini aldık

    İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Fenerbahçe rakibine fark atarak 6-0'lık galibiyet aldı.

    Fenerbahçeli Enner Valencia, iki gol ve bir asistlik performans sergilediği Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Çalışmalarımızın meyvesi"

    Enner Valencia karşılaşmayla ilgili olarak "Bu galibiyet çalışmaların bir meyvesi. Sezon öncesini iyi geçirdik, sezon da daha yeni. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Yeni kurulmuş bir takımız, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.

    "Gol atmak için yaşıyoruz"

    Performanslarıyla ilgili konuşan Enner Valencia "Forvet oyuncuları olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Biz gol atmak için yaşıyoruz. Bana fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Umarım gol atma serim devam eder ama bizim için önemli olan takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia: Çalışmalarımızın meyvesini aldık #1


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