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    Enner Valencia durdurulamıyor

    Enner Valencia durdurulamıyor

    Geçtiğimiz sezon 25 maçta 7 gol atabilen Enner Valencia, Jorge Jesus'un sisteminde sadece 3 haftada 6 gol atarak taraftarları mest etti.
    • 23.08.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:44
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    Enner Valencia, geçen sezonun sonuna doğru kulübeye mahkum kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, ligin son haftasındaki Yeni Malatya maçında 2 gol atarak kapanışı yapmış, geleceğini görüşmesi için menajerini İstanbul'a çağırmıştı.

    32 yaşındaki oyuncu ayrılığın eşiğine gelse de Jorge Jesus'un, "Mutlaka bizimle kalsın." demesi sonrası takımda tutulmuştu.

    Portekizli teknik adam, tecrübeli yıldızı tam anlamıyla gol makinesine çevirdi. Valencia, lige Ümraniye filelerini 2 kez havalandırarak başladı. Ekvadorlu hücum oyuncusu, 6-0 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde de 2 gol attı.

    Enner Valencia durdurulamıyor #1

    Şimdiden 6 gol attı

    Valencia, geçen sezon ligde 25 maçta 7 kez ağları sarsmıştı. Valencia, bu sezon ise henüz 3 haftada 6 gole ulaştı.

    Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Enner Valencia'yı Adana Demir savunması da durduramadı.

    Adana Demirspor da durduramadı

    Valencia önce kendisine yapılan penaltıda Ertaç Özbir'i ters köşeye yatırdı, ardından kontratakta ağları havalandırdı. Başarılı oyuncu, ligde sadece 3 haftada 6 gole ulaştı.

    Krallık yarışında Enner Valencia'ya en yakın isim olan Antalyaspor'lu Haji Wright, onun yarısı kadar yani 3 kez gol sevinci yaşadı.

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    Enner Valencia durdurulamıyor #3

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