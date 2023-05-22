Enner Valencia gol krallığına koşuyor Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia, bu sezon ligde attığı 28 golle gol krallığına ilerliyor.

Süper Lig'de 28 golle gol krallığında ilk sırada olan Enner Valencia, krallığa ilerliyor.

En yakın rakibiyle gol farkı fazla olan Ekvadorlu yıldız, 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak.

Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. Kanarya, 11 sezon sonra takımından yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu sezon ne yaptı?

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 44 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2 bin 941 dakika sahada kalan Ekvadorlu yıldız, 32 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.