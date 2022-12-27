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Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Enner Valencia, dizinde ağrıları nedeniyle Fenerbahçe'nin Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.
- 27.12.2022 - 19:04
- Güncelleme : 27.12.2022 - 19:10
Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.
Takımın en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.
Trabzon maçına yedek başlamıştı
Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.