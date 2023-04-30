Enner Valencia: Mücadeleye devam ediyoruz Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla durumunun iyi olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

Kafileyle birlikte İstanbul'a döndü

Sarı-lacivertliler'in Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlık geçirmişti.

Yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Valencia'nın son durumu merak konusu olmuştu.

Hastanede tomografisi çektirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe kafilesiyle İstanbul'a döndü.

"Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz"

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Enner Valencia sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekvadorlu futbolcu paylaşımında "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. mücadeleye devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.