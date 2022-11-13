Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
320.926
0.27%
BTXN Coin
6.70
-6.55%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Enner Valencia rekora gidiyor

    Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, Giresunspor'a attığı golle şimdiden 15'e ulaştı, gözünü rekora dikti.
    • 13.11.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enner Valencia rekora gidiyor

    Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvardorlu futbolcu, dün de Giresunspor mücadelesinde takımının tek golünü kaydetti.

    22 maçta ulaştı

    33 yaşındaki santrfor, şimdiden 22 maçta bu sayıya ulaştı. Valencia, eğer bir gol daha atarsa kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.

    Enner Valencia rekora gidiyor #1


    'HDP de dahil bütün partilerle görüşen tek partiyiz'
    Gündem

    'HDP de dahil bütün partilerle görüşen tek partiyiz'

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Motorine indirim bekleniyor
    Gündem

    Motorine indirim bekleniyor

    Görüş Bildir