Enner Valencia rekora gidiyor

Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, Giresunspor'a attığı golle şimdiden 15'e ulaştı, gözünü rekora dikti.

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvardorlu futbolcu, dün de Giresunspor mücadelesinde takımının tek golünü kaydetti.

22 maçta ulaştı

33 yaşındaki santrfor, şimdiden 22 maçta bu sayıya ulaştı. Valencia, eğer bir gol daha atarsa kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.