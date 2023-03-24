Enner Valencia: Şampiyon olmadan gitmeyi düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, attığı gollerle adından söz ettirirken sezon sonu sözleşmesi biteceği için de yönetimle, taraftarın tedirginlikle beklediği görüşmeler gerçekleştiriyor.
"Şampiyon olmadan gitmem"
Ekvadorlu yıldızdan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Golcü oyuncu sözleşme uzatmaya sıcak baktığını şu sözlerle söyledi:
"Bazı isteklerim var ancak çözülemeyecek şeyler değil. Şampiyon olmadan takımdan gitmem. Kupayı kaldırmak istiyorum, bu taraftar ve bu takım bunu hak ediyor."
35 maç 29 gol
Valencia bu sezon, 35 maçta 29 gol atarak takımın gol yükünü çekmeyi başardı ve kariyer sezonunu gerçekleştirdi.