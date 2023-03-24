Enner Valencia: Şampiyon olmadan gitmeyi düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, attığı gollerle adından söz ettirirken sezon sonu sözleşmesi biteceği için de yönetimle, taraftarın tedirginlikle beklediği görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ekvadorlu yıldızdan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Golcü oyuncu sözleşme uzatmaya sıcak baktığını şu sözlerle söyledi:

"Bazı isteklerim var ancak çözülemeyecek şeyler değil. Şampiyon olmadan takımdan gitmem. Kupayı kaldırmak istiyorum, bu taraftar ve bu takım bunu hak ediyor."