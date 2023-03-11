Enner Valencia, Sevilla'ya mesaj gönderdi! Kadıköy'de eleyeceğiz Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'nın 2-0 kaybedilen Sevilla maçının sonunda takıma motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup olmuştu.

İspanyol temsilcisi karşısında çok iyi bir ilk yarı performansı sergilemesine rağmen kaybeden sarı-lacivertliler, gözünü rövanş mücadelesine çevirdi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ilk maçının sonunda ise takımın Ekvadorlu forveti Enner Valencia'nın soyunma odasına arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

"Sevilla'dan daha iyiyiz"

33 yaşındaki futbolcu, şu konuşmayı yaptı:

"Sevilla'dan daha iyiyiz. Bunu sahada da gösterdik. Kadıköy'de taraftarımızla beraber işler farklı olacak. Turu geçeceğiz."

26 gol attı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 26 gol kaydetmeyi başardı. Valencia ayrıca, 4 de asist yaptı.