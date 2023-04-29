Enner Valencia, Sivasspor maçında ambulansla oyun kenarına geldi Sivasspor - Fenerbahçe maçında Ali Şaşal Vural ile Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu pozisyon sonrasında yerde kaldı. Valencia, sahaya giren ambulansla oyundan çıktı.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz ilk dakikalarında talihsiz bir an yaşandı.

Karşılaşmasının henüz 7. dakikasında bir sakatlık yaşandı. Bu dakikada Sivasspor ceza sahasına gelen ortada Ali Şaşal Vural ile Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu, pozisyon sonrası yerde kaldı.

Valencia, kenara geldi

Daha sonra Valencia için oyun alanına ambulans dahil oldu ve Ekvadorlu futbolcu ambulansla oyundan çıktı. Valencia'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de oyundan çıkan Enner Valencia'nın yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)