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    Enner Valencia sözleşme uzatıyor

    Enner Valencia sözleşme uzatıyor

    Fenerbahçe, Valencia ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Valencia, çok daha cazip teklifleri çubuklu formayı giymek için geri çevirdi.
    • 05.12.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:16
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    Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan birisi olan Enner Valencia'da mutlu son...

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü, sarı- lacivertli kulüple 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

    Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

    Enner Valencia sözleşme uzatıyor #1

    "Düzenimi bozmak istemiyorum"

    Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun, çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği, başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

    Valencia'nın, "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum." dediği öğrenildi.

    Enner Valencia sözleşme uzatıyor #2

    Fenerbahçe'de de harika sezon geçiriyor

    33 yaşındaki Valencia, Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atmış, son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti.

    Bu sezon Fenerbahçe'de çok başarılı bir grafik çizen Ekvadorlu forvet, gol krallığında da zirvede yer alıyor.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda toplam 15 gol ve 4 asiste imza attı.

    Enner Valencia sözleşme uzatıyor #3


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