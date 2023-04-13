Enner Valencia'dan gol sözü Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Bu sezon resmi maçlarda attığı 30 golle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia, Karagümrük'ü boş geçti.

Ekvadorlu forvet, "11 maçtır yenilmeyen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Maçın zor geçmesini bekliyorduk, öyle de oldu. 1-0 geri düştük ama özellikle ikinci yarıda toparlandık ve kazanmasını bildik." dedi.

"Gollerime devam ederim"

Valencia sözlerini şöyle noktaladı:

"Gol atmamış olmam hiç sıkıntı değil çünkü önemli olan kazanmak. Bundan sonraki maçlarda gollerime devam ederim. Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarımız bu konuda bize inansın."

Valencia yıldızlarla zirvede

Öte yandan IFFHS'ye göre mart ayında dünyanın en çok gol atan oyuncuları arasına Fenerbahçe’den Enner Valencia da girdi.

1. Marcus Rashford (16)

2. Peter Shalulile (15)

3. Erling Haaland (15)

4. Victor Osimhen (15)

5. Jonathan David (14)

6. Enner Valencia (14)

7. Germán Cano (14)

8. Lelê (14)

9. Cristiano Ronaldo (13)

10. Pedro (13).