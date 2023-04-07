Enner Valencia'dan maç sonu Jorge Jesus paylaşımı Fenerbahçe'de Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Kayserispor maçında tribünlerden tepki gören Enner Valencia, maçın ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kayserispor maçının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Kayserispor maçında oyundan alınırken tribünlerin bir kısmından tepki gören Valencia, maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Jesus'un teselli ettiği anı paylaştı

Enner Valencia, tribünlerin tepkisi sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini teselli ettiği anın görüntüsünü paylaştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol 5 asist kaydeden Valencia, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası tepki görmüştü.