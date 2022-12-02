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Enner Valencia'nın Türkiye'ye dönüş tarihi
Dünya Kupası'ndaki etkili performansına rağmen Ekvador'un elenmesine mani olamayan Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüş tarihi netleşti.
- 02.12.2022 - 09:41
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:56
Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.
5 Aralık'ta dönüyor
33 yaşındaki oyuncunun, kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.
Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse yıldız futbolcu, Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.