Enner Valencia'nın Türkiye'ye dönüş tarihi

Dünya Kupası'ndaki etkili performansına rağmen Ekvador'un elenmesine mani olamayan Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüş tarihi netleşti.

Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.

5 Aralık'ta dönüyor

33 yaşındaki oyuncunun, kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.

Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse yıldız futbolcu, Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.



