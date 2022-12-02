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    Enner Valencia'nın Türkiye'ye dönüş tarihi

    Dünya Kupası'ndaki etkili performansına rağmen Ekvador'un elenmesine mani olamayan Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüş tarihi netleşti.
    • 02.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:56
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    Enner Valencia'nın Türkiye'ye dönüş tarihi

    Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.

    5 Aralık'ta dönüyor

    33 yaşındaki oyuncunun, kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.

    Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse yıldız futbolcu, Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.

    Enner Valencia nın Türkiye ye dönüş tarihi #1


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