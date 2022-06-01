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    Erce Kardeşler, Trabzonspor'a veda ediyor

    Trabzonspor'da ikinci kaleci olarak görülen Erce Kardeşler'in, as olabileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü.
    • 01.06.2022 - 14:31
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    Erce Kardeşler, Trabzonspor'a veda ediyor

    Uğurcan Çakır'ın yaz döneminde olası transferi halinde kaleye takviye yapacak olan Trabzonspor'da, Erce Kardeşler'in artık yedek beklemek istemediği öğrenildi.

    Talipleri var

    File bekçisine yurt içinden pek çok talip bulunurken, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Erce Kardeşler, Trabzonspor a veda ediyor #1


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