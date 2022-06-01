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Erce Kardeşler, Trabzonspor'a veda ediyor
Trabzonspor'da ikinci kaleci olarak görülen Erce Kardeşler'in, as olabileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü.
- 01.06.2022 - 14:31
Uğurcan Çakır'ın yaz döneminde olası transferi halinde kaleye takviye yapacak olan Trabzonspor'da, Erce Kardeşler'in artık yedek beklemek istemediği öğrenildi.
Talipleri var
File bekçisine yurt içinden pek çok talip bulunurken, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.