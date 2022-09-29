Erden Timur: En büyük kulüpler bile 'Galatasaray çok büyük bir camia' diyor

Erden Timur: En büyük kulüpler bile 'Galatasaray çok büyük bir camia' diyor

Açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Transfer döneminde, en büyük kulüpler bile objektif söyleniyor, 'Galatasaray çok büyük bir camia' deniyor" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu.

Futbolcu satışı konusunda beklenen düzeyde olmadıklarını ve buna yönelik çalışma yaptıklarını kaydeden Erden Timur, spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Transfer döneminde, en büyük kulüpler bile nezaketen denmiyor..."

"Futbolcu satmak için muhakkak ayrı bir pazarlama departmanı olması gerekiyor. O departmanın futbolcu satışı önceliği oluyor. Bizde o yapı yok. Doğru bir sistem kurmadığınızda ancak şans eseri yapmış oluyorsunuz. Hem kiralama, izleme, onun gelişiminin rapor edilmesinin yanısıra sürekli geri bildirimler yapılmalı. Buna bu sene çok eğileceğiz.

Kısa zamanda her zaman başarı gelir mi? Bu konuda ne olur bilmiyorum ama bunların hepsini yapacağız. Mali olarak güçlü olduğunuzda daha değerli oluyor. Bu projeler hayata geçtiğinde daha farklı olacak. Hangi isim olursa olsun 'teklik verdik' olur. Transfer döneminde, en büyük kulüpler bile, nezaketen denmiyor, objektif söyleniyor 'Galatasaray çok büyük bir camia' deniyor.

Bunu Roma'dan City'den veya PSG'den duymak çok çok önemli. Taraftarımız bunu bilsin. Maddi konuları topladığımızda daha güçlü olacağız. Belli liglerden oyuncu 25-30-40 milyondan satılıyor. Türkiye Ligi'ne o yüzden geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye Ligi'nden bu çok zor. Bizim öz eleştiri yapmamıza engel değil."





"Dünyevi amaç hiçbir zaman amaç olacak"

Yeni dönemdeki beklentiler ve yapılanlar konusunda Timur, "Galatasaraylılık değerleri spor aracılığıyla toplumun gelişimine katkı sunar. Sonunda şampiyon oluyoruz. 'Metinde sarıldığımsın' diye bir şey var.

Duygunun sonucunda ne yaşıyorsanız hayat amacınız o. Galatasaraylılık değerleri her zaman toplumu öncelleyen, toplumun kalkınmasına katkı sunan, spor aracılığıyla; Türkiye'ye bir çok sporu getiren takım. Toplumun da en çok ihtiyaç duyduğu şey şu an, birleşmek; bir olmak.

Dünyevi amaç hiçbir zaman amaç olacak. Bir tutku olur, mücadele eder; ama amacı dünyeviyse bence biraz haybeye zaman oluyor. Amaç birleştirmek olmalı. Sevgi iklimini kullandığım bir ifadedir. Sevginin girmeyeceği bir kalp yok." dedi.

"Kimseyi yargılamamak gerekiyor, herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor"

Spor kulüplerinin en büyük amacının memleketi kalkındırmak olduğunu söyleyen Erden Timur, "Önce kendi memleketine, sonra dünyaya bir şeyler yapmak. Bir başarı olacaksa bunsuz olduğunda bereketsiz oluyor. Gerçek sevgi iklimi olmadığında başarı olmuyor. 3.5 ayda ne oldu?

Herkes takip ediyordur. Geçmiş dönem başkanlarımız örneğin sayın Adnan Polat. Florya'ya geldi. Ada'nın açılışına geldiler. Sayın Burak Elmas geldi. İnsanlara açık olmak gerekiyor.

Kimseyi yargılamamak gerekiyor. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçmiş için de gelecek için de. Sevgi iklimini sadece Galatasaray'a değil, Türkiye'ye yaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transferde futbolcuları nasıl ikna etti

"Taraftarlık duygusunu hepimiz iyi biliyoruz." diyen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Giden herkese de tek tek teşekkür ediyorum. Alpaslan Dikmen'in çok güzel sözü vardır. Ter döken, tüm giden herkese teşekkür ediyoruz.

O yüzden bu süreç ekip işi ve bu kadar insanın çok emeği var. Dört ay, seçimle birlikte gece dörtten önce uyuduğumuz çok nadirdir. Oyuncuları ikna süreçlerinde tüm ekip olarak mücadele ettik.

İnsanların karar verme süreçleri sadece para değil. İnsan kendisini karşıdaki yerine koyunca, biz 'garanti oyunculara ihtiyacımız var' demiştik. Geleceği de planlamıştık.

Orta üst kulüplerden teklif alması lazımdı. Winner (Kazanan) karakteri olacak, şampiyonluk isteyen oyuncu olacak. Oyuncunun önceliği para olmayacaktı.

Bugüne kadar Türkiye Ligi'nde genelde maaşı iki ile iki buçukla çarpılmış, dört sene kontratlar verilmiş. Bizim aldığımız oyuncuların dördü aldığı maaşın daha azına aldı. Bir tane 140 bin Euro daha fazla verdiğimiz bir oyuncu var." şeklinde konuştu.

"Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik"

Erden Timur, "Takım yaşlı deniyor ama geçen seneden yaş ortalaması iki yaş daha düşük. Kendisini ispat etmiş, elit takımlardan teklif alan iki oyuncu da var. 23-24-25 yaş olduğunda rakamlar daha farklı oluyor. Neye ikna ettik, bir plan anlattık.

Bence samimiyete, kararlılığa ikna olur. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin beş beyni ikna etmeye çalışırken, kalp bin kalbi fetheder. Biz 5 yıllık plan ortaya koyduk. Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Akademi organizasyonundan tutup da, uluslararası futbol insanlarıyla bir şeyler ortaya koyduk.

Finansmanı da anlattık. Uzun sürüyor. Esnemedik. dediğimiz gibi, bizim için bir turnusoldu. Karakterli oyuncular. Sadece winner karakterli değil. Uluslararası bir şirketle 15-16 sayfalık karakter analizi yaptırdık. Çok önemli karakterler getirdik." açıklamalarını yaptı.