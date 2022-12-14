Galatasaray yöneticisi Erden Timur, gündeme dair konuştu. Timur, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin cumartesi günü takıma katılacağını söyledi.

Galatasaray yöneticisi Erden Timur, sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, gündeme dair sorulara çarpıcı cevaplar vererek Icardi'nin İstanbul'a dönüş tarihini de açıkladı.

"Icardi cumartesi günü gelecek"

Icardi hakkında konuşan Erden Timur, "Icardi cumartesi günü gelecek. Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan oyuncuya, takım Antalya’dayken İstanbul’da tek başına dur denmez." dedi.

"Okan Hoca'nın hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum"

Okan Buruk hakkında değerlendirme yapan Timur, "Okan Hoca yepyeni takımı bir araya getirdi, sistem oturttu ve performans aldı. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gördük. Okan Hoca'nın hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum..." ifadelerinde bulundu.

"Oyuncularımıza gelen teklifler var"

Oyuncularına teklifler geldiğini söyleyen Erden Timur, "Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış." dedi.

"13. sıradan bir takım bu seviyeye geliyor"

Galatasaray'ın 13.sıradan bu seviyeye geldiğini belirten Timur, "Bizim sonuçta yepyeni bir takımımız var. 26 oyuncu gitti ve 13 oyuncu geldi. Bu oyuncuların 11’e baktığınızda 2-3 oyuncu dışında hepsi 11’de. Uyum zamanını insanlar başta anlamadı. Hoca, yönetim, herkes yeni. 13. sıradan bir takım bu seviyeye geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kendini Türk gibi hissediyor"

Takımın genç oyunucus Yusuf Demir'in kendini Türk gibi hissettiğini söyleyen Erden Timur, "Yusuf Demir ile ilgili bir konumuz yok. Zaten oyuncuyu alırken mevcut şartların farkındaydık. Bu doğrultuda transferi gerçekleştirdik ama bir başvurumuz oldu. Çünkü oyuncu kendini Türk gibi hissediyor ve Türk statüsünde oynamak istiyor. Oyuncunun isteği üzerine bir başvuru yaptık." sözlerini sarf etti.