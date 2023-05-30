Erden Timur: İnşallah her şey güzel olsun Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ankaragücü maçı için "İnşallah her şey güzel olsun" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ankaragücü karşılaşması öncesi basın mensuplarına konuştu.

Timur, takımın Ankaragücü karşılaşması öncesi stadyuma gitmek için otelden ayrıldığı sırada sarı-kırmızılıları takip eden basın mensuplarının maçla ilgili sorusuna, "İnşallah her şey güzel olsun" cevabını verdi.

Galatasaray kazanırsa şampiyon olacak

Galatasaray, Ankaragücü ile saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde 23. kez şampiyonluğunu ilan edecek.