Erden Timur: İnşallah şampiyon olacağız

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacağı müsabaka için başkente tam kadro gitti.
Kazanması durumunda veya en takın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor mücadelesinde alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar maçı için Ankara'ya ulaştı.
"Herkesin çok emeği var"
Havalimanında sarı-kırmızılıların Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.
Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz."
"Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok"
İkinci başkan Metin Öztürk ise, "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.