Erden Timur: Lig bittiğinde her şeyi açıklayacağız Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, daha önce yaptığı "Elimizde belgeler var, sezon bitince açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi. Timur, bu elindeki verileri lig bitiminde açıklayacağını söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun kapanış maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da antrenman öncesi Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

"Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız"

Timur, daha önce söylediği "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şunları dedi:

"Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız."

"Son haftadan sonra açıklayacağım"

Erden Timur, ayrıca şu sözleri sarf etti: